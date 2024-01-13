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Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Максим Иншаков
Другие виды спорта
4 минуты
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Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Трое элитных российских фехтовальщиков, бежавших из РФ после вторжения в Украину, хотят стать гражданами США, чтобы представлять Америку на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщает USA TODAY Sports речь идет о четырехкратном чемпионе мира среди юниоров Константине Лоханове, серебряном призере Олимпиады-2020 в командной шпаге, и двукратным чемпионом Европы Сергее Биде, а также о его жене Виолетте (вице-чемпионка мира 2019 года).

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"Эти чемпионы шли на жертвы ценой огромных личных затрат и рисковали жизнью, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации", — написал в письме Конргессу генеральный директор Федерации фехтования США (USA Fencing) Фил Эндрюс.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Джек Винер, адвокат из Нью-Йорка, представляющий фехтовальщиков, уже обратились к сенаторам и представителям с просьбой о получении нового паспорта.

По словам Винера, чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами к Олимпийским играм, которые начнутся 26 июля, Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект, предоставляющий фехтовальщикам гражданство США. Затем законопроект должен подписать президент Байден.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Винер заявил, что российские фехтовальщики уже подписали все документы осуждающие вторжение РФ в Украину.

В прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов при условии, что они отвечают ряду условий, в том числе воздерживаются от сигналов о какой-либо поддержке войны на Украине.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Как отметил директор по связям с общественностью фехтования USA Fencing, фехтовальшики не смогут бы все равно пробиться на ОИ-2024 в личных турнирах, так как квалификация сборной США по фехтованию началась в июле, а это значит, что у россиян будет меньше половины отведенного времени.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Но Эндрюс указал на другой путь квалификации – дискреционное место для участия в командном соревновании.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что место нужно заслужить и оно доступно только тем, кто добился высоких результатов в соревновательных соревнованиях, что делает рассмотрение дела в Конгрессе актуальным для тех людей, которые так много отдали, чтобы поддержать нашу великую нацию", –добавил Эндрюс.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Россияне также сталкиваются с другими потенциальными проблемами, сказал Джон Мейсон, вице-президент по стратегическим коммуникациям USOPC.

По его словам, для целей олимпийских соревнований спортсменам разрешается менять национальность только один раз. Как правило, первая страна, в данном случае Россия, должна освободить спортсмена, чтобы внести изменения, сказал Мейсон.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Ссылаясь на исключение из Олимпийской хартии, Винер заявил, что разрешение России на выступление фехтовальщиков за США не потребуется, поскольку фехтовальщики не представляли Россию на соревнованиях в течение трех лет.

30-летний Сергей Бида и 29-летняя Виолетта Бида, женатые менее двух лет, приехали в прошлые выходные в северную Калифорнию. Оба они были одеты в одежду фехтования США.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

"Мы готовы", – с улыбкой сказала Виолетта Бида (в девичестве Храпина) о возможности представлять Соединенные Штаты. Позже она добавила: "Когда я ступила на американскую землю, я почувствовала свободу". 29-летняя девушка отметила, что она находится на 6-м месяце беременности и не будет бороться за попадание на ОИ-2024.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Однако супруги Бида просили не разглашать их точное местонахождение. Российские СМИ сообщили 27 декабря, что Министерство внутренних дел объявило двух фехтовальщиков в розыск.

Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

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