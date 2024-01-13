Российские чемпионы отказались выступать за РФ и сбежали в США, чтобы представлять Америку на Олимпиаде-2024

Трое элитных российских фехтовальщиков, бежавших из РФ после вторжения в Украину, хотят стать гражданами США, чтобы представлять Америку на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Как сообщает USA TODAY Sports речь идет о четырехкратном чемпионе мира среди юниоров Константине Лоханове, серебряном призере Олимпиады-2020 в командной шпаге, и двукратным чемпионом Европы Сергее Биде, а также о его жене Виолетте (вице-чемпионка мира 2019 года).

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"Эти чемпионы шли на жертвы ценой огромных личных затрат и рисковали жизнью, чтобы иметь возможность представлять нашу нацию и мы просим вас приложить все усилия, чтобы поддержать их в чрезвычайной ситуации", — написал в письме Конргессу генеральный директор Федерации фехтования США (USA Fencing) Фил Эндрюс.

Джек Винер, адвокат из Нью-Йорка, представляющий фехтовальщиков, уже обратились к сенаторам и представителям с просьбой о получении нового паспорта.

По словам Винера, чтобы фехтовальщики стали американскими гражданами к Олимпийским играм, которые начнутся 26 июля, Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект, предоставляющий фехтовальщикам гражданство США. Затем законопроект должен подписать президент Байден.

Винер заявил, что российские фехтовальщики уже подписали все документы осуждающие вторжение РФ в Украину.

В прошлом месяце Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что разрешит российским спортсменам выступать на Олимпийских играх в Париже в качестве нейтральных спортсменов при условии, что они отвечают ряду условий, в том числе воздерживаются от сигналов о какой-либо поддержке войны на Украине.

Как отметил директор по связям с общественностью фехтования USA Fencing, фехтовальшики не смогут бы все равно пробиться на ОИ-2024 в личных турнирах, так как квалификация сборной США по фехтованию началась в июле, а это значит, что у россиян будет меньше половины отведенного времени.

Но Эндрюс указал на другой путь квалификации – дискреционное место для участия в командном соревновании.

"Мы хотели бы подчеркнуть, что место нужно заслужить и оно доступно только тем, кто добился высоких результатов в соревновательных соревнованиях, что делает рассмотрение дела в Конгрессе актуальным для тех людей, которые так много отдали, чтобы поддержать нашу великую нацию", –добавил Эндрюс.

Россияне также сталкиваются с другими потенциальными проблемами, сказал Джон Мейсон, вице-президент по стратегическим коммуникациям USOPC.

По его словам, для целей олимпийских соревнований спортсменам разрешается менять национальность только один раз. Как правило, первая страна, в данном случае Россия, должна освободить спортсмена, чтобы внести изменения, сказал Мейсон.

Ссылаясь на исключение из Олимпийской хартии, Винер заявил, что разрешение России на выступление фехтовальщиков за США не потребуется, поскольку фехтовальщики не представляли Россию на соревнованиях в течение трех лет.

30-летний Сергей Бида и 29-летняя Виолетта Бида, женатые менее двух лет, приехали в прошлые выходные в северную Калифорнию. Оба они были одеты в одежду фехтования США.

"Мы готовы", – с улыбкой сказала Виолетта Бида (в девичестве Храпина) о возможности представлять Соединенные Штаты. Позже она добавила: "Когда я ступила на американскую землю, я почувствовала свободу". 29-летняя девушка отметила, что она находится на 6-м месяце беременности и не будет бороться за попадание на ОИ-2024.

Однако супруги Бида просили не разглашать их точное местонахождение. Российские СМИ сообщили 27 декабря, что Министерство внутренних дел объявило двух фехтовальщиков в розыск.

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