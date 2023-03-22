После допуска россиянок титулованные украинские шахматистки снялись с турнира в Индии

Титулованные украинские шахматистки Анна и Мария Музычук отказались от участия в третьем этапе Гран-при ФИДЕ, который пройдет в индийском Нью-Дели. Об этом сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

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Причины снятия сестер Музычук с турнира не раскрываются, однако любители шахмат уверены, что это произошло из-за допуска россиянок. Ранее стало известно, что на предстоящем Гран-при выступят трое шахматисток из РФ – Александра Горячкина, Екатерина Лагно и Полина Шувалова.

Напомним, что Лагно – воспитанница львовской школы, выступала за сборную Украины, но в 2014 году она получила российский паспорт.

Вместо украинских шахматисток на турнир в срочном порядке была заявлена представительница Грузии Нино Бациашвили и индийская шахматистка Вайшали Рамешбабу. Третий этап Гран-при ФИДЕ пройдет в Нью-Дели с 24 марта по 6 апреля.

Отметим, зимой Федерация шахмат России (ФШР) вошла в состав Азиатской шахматной федерации (АШФ). 28 февраля делегаты ассамблеи ACF проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации.

А ФИДЕ возглавляет россиянин Аркадий Дворкович – бывший помощник президента РФ и заместитель главы правительства.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что украинский телеканал выпустил передачу о предателе Украины, ставшим Z-патриотом в России.

А Дмитрий Песков получил нелестную реакцию от российских болельщиков после своего комментария по решению России перейти из Европейской в Азийскую федерацию шахмат (ACF).

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