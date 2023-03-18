"Талантливый вундеркинд". Украинский телеканал выпустил передачу о предателе Украины, ставшим Z-патриотом в России
Украинский развлекательный телеканал "Солнце" показал в своем эфире выпуск программы "Правила жизни. Злосчастье вундеркиндов" где одним из героев был уроженец Симферополя шахматист Сергей Карякин. Передача была снята СТБ в 2007 году.
Бывший чемпион мира в 2009-м отказался от гражданства Украины в пользу российского. С началом полномасштабного вторжения Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.
В эфире "Солнца" Карякина называют талантливым вундеркиндом, всячески восхищаясь его успехами.
Авторы также взяли интервью у матери спортсмена, поддержавшую в свое время аннексию Крыма.
Для справки: владельцами ООО "Солар медиа" (юридическое лицо канала "Солнце") является телепродюсер Александр Брыкайло (51%, среди них 40% принадлежат ему лично, а еще 11% - через ЧП "Студия Пилот") и кинопродюсер Сергей Лавренюк (49%).
Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.
В июле прошлого года экс-крымчанин написал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего.
Непомнящий был в числе ведущих шахматистов России, которые в марте написали официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине.
В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".
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