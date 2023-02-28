Официально: первая федерация России перешла в Азию

Федерация шахмат России (ФШР) официально сменила европейскую прописку на азиатскую. Уже с 1 мая нынешнего года представители страны-агрессора становятся членами Азиатской шахматной федерации (АФШ).

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Такое решение было принято на континентальной ассамблеи организации, которая проходят в эти дни в эмиратском Абу-Даби, информирует официальный сайт ФШР. За вступление россиян в АШФ проголосовало 29 делегатов, против – один, воздержались – шесть.

"Сегодня произошло историческое событие: впервые шахматная федерация, одна из сильнейших в мире, перешла из одного континента в другой. Мы благодарны делегатам континентальной ассамблеи АШФ за то, что они большинством голосов поддержали наш переход в АШФ. Это говорит, с одной стороны, о доверии к нам, а с другой, о хорошо проделанной работе нашей федерации. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество, на участие российских сборных в континентальном чемпионате и проведение азиатских соревнований на территории России", – прокомментировал президент ФШР Андрей Филатов.

Таким образом ФШР стала первой спортивной организацией страны-агрессорки, которая перешла из Европы в Азию. Ранее такое решение отложили в Российском футбольном союзе (РФС).

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира по шахматам Сергей Карякин, который в 2009 отказался от гражданства Украины в пользу российского, избран президентом Федерации шахмат Московской области.

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