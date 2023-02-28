Дмитрий Песков получил нелестную реакцию от российских болельщиков после своего комментария по решению России перейти из Европейской в Азийскую федерацию шахмат (ACF). 28 февраля делегаты ассамблеи ACF проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации.

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Это стало первой спортивной федерацией России, которая перешла в Азию.

"Хорошая новость. Это событие откроет двери для участия россиян в мировых соревнованиях. Что касается всего спорта, здесь нужно действовать очень аккуратно. В разных видах спорта разные ситуации, и это должны решать в каждом конкретном случае специалисты", – цитирует пресс-секретаря президента РФ "Р-Спорт".

Фанаты посчитали такой ход российского руководства дорогой в никуда.

"Они страну уничтожают, и их это не особо заботит, чего уж тут о спорте говорить", "Давайте и футбол уже скорее туда! Раз взялись за уничтожение российского спорта, так доводите до конца!" – пишут юзеры.

Болельщики возмущены регулярным враньем Пескова.

"Каждое высказывание этого типа воспринимается как очередная мерзость, даже не вникая в суть сказанного", "Кремлевский ершик" в своем стиле... лишь бы правду не сказать", – пишут пользователи.

Любители спорта из РФ уверены, что лишь прекращение войны нормализирует ситуацию со спортом в их стране.

"Окончание "мудрой" СВО откроет нашему спорту дорогу для возвращения к НОРМАЛЬНОЙ жизни", – говорят в комментариях россияне.

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