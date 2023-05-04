Погиб вслед за отцом в день своего рождения: молодой спортсмен держал оборону под Бахмутом

Сдерживая российских оккупантов в Донецкой области, погиб украинский спортсмен из Черновицкой области Виктор Домитращук. Последний бой артиллерист с позывным "Щука" встретил в день своего рождения 8 января в районе города Часов Яр под Бахмутом. Теперь бойцу навсегда 25 лет...

Видео дня

Виктор занимался спортом с раннего детства. В секции по панкратиону его встретил первый тренер Игорь Наконечный. И мальчик очень быстро начал показывать результаты. Наставник считал Домитращука очень перспективным, воинственным и смелым спортсменом.

Виктор был не единственным, кто увлекался боевыми единоборствами в своей семье. Его брат Владислав Тодераш также занимается панкратионом и сумел стать чемпионом мира.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Виктор вместе со своим отцом Владимиром были в числе первых, кто отправился в центр комплектования добровольцев, чтобы защищать свою землю и семью с оружием в руках.

По словам двоюродной сестры погибшего спортсмена Татьяны, всего из семьи Домитращуков ушли воевать пятеро мужчин. И все – с первых дней февральского вторжения.

"Говорили с Виктором каждый день. Если очень сильно их бомбили, то созванивались по видеосвязи. А так – по телефону. Раз говорил, что тяжело, потому что холодно, раз – хорошо. Но он у нас был мужественный, поэтому все терпел, улыбался. Говорил: "Не переживайте, я скоро приеду, все будет хорошо. Еще и свадьбу отгуляем", – рассказала Татьяна suspilne.media.

К сожалению, за три месяца до гибели Виктора в боях в Николаевской области отдал жизнь за Украину его отец. Семья еще отошла от той потери, когда родным сообщили о новой трагедии.

8 января, в день своего 25-летия, спортсмен из села Годылов погиб в результате обстрела оккупантами населенного пункта Часов Яр под Бахмутом.

"Он вместе с отцом без колебаний с первых дней войны встал на защиту родной страны. Прожил только 25 лет, оставив после себя славу хорошего человека. Искренний, верный, активный, жизнерадостный светлый юноша, который только начинал строить свои планы на жизнь, вдыхал каждое мгновение полной грудью, радовал своих близких и друзей, мечтал, любил, был поддержкой для семьи. Лучший сын, брат, побратим, достойный воин, Герой…", – отреагировал на гибель Виктора глава Великокучуровской общины Василий Тодеренчук.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что танк расстрелял отца троих детей. Мастер боевых единоборств воевал в Луганской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!