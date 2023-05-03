Танк расстрелял отца троих детей: мастер единоборств воевал в Луганской области

В столкновении с российскими оккупантами в Луганской области погиб мастер боевых искусств из Черновцов Василий Даскалюк. Во время своего последнего боевого задания спортсмен пытался уничтожить вражеский танк. Трагедия, которая оставила троих детей без отца, произошла в конце февраля.

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До полномасштабной войны Василий занимался боевыми искусствами, такими как бокс, панкратион и джиу-джитсу. Затем увлекся грепплингом. С 2016 года тренировался у черновицкого тренера Ивана Филипчука в клубе смешанных единоборств SPHINX.

В 2019 году Василий завоевал серебряную награду на чемпионате области по грепплингу. А в 2021-м стал вице-чемпионом уже Хмельницкой области. Выполнил необходимый технический уровень для черного пояса, однако получить его не успел.

Даскалюк принимал участие в турнире по боксу "Джентльмены в ринге", а также во многих других местных и всеукраинских соревнованиях.

В своих родных Черновцах помогал обустраивать спортивные залы, где сейчас занимаются дети.

С первых дней полномасштабного вторжения России Василий отправился добровольно защищать свою страну и свою семью, не имея до этого никакого военного опыта или базовых навыков. Даскалюк служил в разведывательной бригаде, защищая честь 107-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Буковины.

Хотя на самом деле Василий мог легко получить освобождение от службы, ведь имел троих сыновей – 16-летнего Даниила, 12-летнего Романа и 8-летнего Богдана. Но не смог остаться дома, когда российские солдаты пытались уничтожить Украину.

В 2022 году спортсмен воевал воевал в Харьковской области, с 4 февраля 2023 вместе с побратимами приступил к защите Луганщины. 13 января украинскому защитнику исполнилось 42 года, а 20 февраля его не стало...

В день гибели Василий выполнял боевое задание в Луганской области, однако, как сообщалось, не на своей обычной позиции, а на замене. И, возможно, это тоже сыграло свою роль. Даскалюк пытался подбить российский танк из джавелина, но враг успел выстрелить первым.

По словам очевидцев, танк буквально расстрелял украинского защитника в упор. В это же мгновение без отца сотались трое сыновей Василия. Однако они продолжают дело своего отца, также занимаясь спортом в клубах Черновцов.

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