Российские и украинские шахматистки приветствуют друг друга на различных соревнованиях, несмотря на военную агрессию РФ в отношении нашей страны. При этом девушки якобы не здороваются на камеру, чтобы избежать общественного резонанса в Украине и давления со стороны соотечественников.

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Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству "РИА "Новости" заявила российская победительница Кубка мира Александра Горячкина. По ее словам, напряжение в отношениях между представителями страны-агрессора и украинками преувеличено.

"Это все очень преувеличено. Мы так же здороваемся, но не в присутствии телекамер, чтобы у них не было никаких проблем. Я выступаю за спорт вне политики. Меня настраивали не вестись на мелкие провокации и просто играть в шахматы. И никаких предпосылок для того, что что-то может пойти не так, не было. А в шахматном плане мне, наверное, было бы чуть проще играть с Анной Музычук. Потому что мы провели много партий, я ее хорошо знаю и понимаю, к чему надо готовиться", – сказала Горячкина.

Ранее чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) предатель Украины Сергей Карякин отказался выступать на чемпионате России.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский комментатор и тренер по шахматам Сергей Шипов назвал украинцев Василия Иванчука и Руслана Пономарева "продуктом советской и российской школы".

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