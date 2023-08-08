'Наливался силой в нашей стране': комментатор из РФ приписал России украинских чемпионов мира

Известный российский комментатор и тренер по шахматам Сергей Шипов назвал украинцев Василия Иванчука и Руслана Пономарева "продуктом советской и российской школы". Представитель страны-агрессора с пафосом и характерным для РФ империализмом добавил, что чемпионы мира "росли и наливались силой в нашей стране".

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Об этом Шипов написал в своем Telegram-канале, комментируя, почему болеет за наших соотечественниках. При этом комментатор является ярым фанатом войны в Украине. Международная федерация шахмат (ФИДЕ) вела расследования в его отношении, а на популярном портале Chess.com была заблокирована его учетная запись.

"Меня тут постоянно спрашивают мои зрители, почему я в эфирах, страшно сказать, так открыто болею за Иванчука, Пономарёва (которых, по их мнению, я должен ненавидеть, так как они представляют Украину), а также почему болею за Сарану, Опарина, Федосеева, Витюгова, Свидлера и иных шахматистов, которые уже бесконечно далеки от России... Ответ прост: это наши шахматисты. Это продукт советской и российской шахматной школы. Это те, кто рос и наливался силой в нашей стране", – заявил Шипов.

Ранее трехкратная чемпионка мира по шахматам Анна Музычук приняла участие в рекламной кампании чемпионата мира по рапиду и блицу 2024 года вместе с российским политиком Аркадием Дворковичем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василия Иванчука отказывались выпускать из Украины на Кубок мира по шахматам в азербайджанском Баку.

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