'Всех задолбал'. Поступок чемпиона мира, предавшего Украину, вызвал 'разочарование' в России

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 сменил гражданство с украинского на российское, отказался выступать в суперфинале чемпионата России. Федерация шахмат России (ФШР) возмутилась такими действиями 33-летнего симферопольца.

Видео дня

"Таким образом, гроссмейстер, часто сетующий на недостаток турниров в стране, в очередной раз отказался бороться за титул чемпиона России, который он еще ни разу не завоевывал, в главном соревновании нашего календаря, разочаровывая своих многочисленных болельщиков", – говорится в заявлении ФШР.

В комментариях российские болельщики высмеяли такой поступок крымчанина.

"На словах он магнус, а на деле пустозвон обычный", "Уже даже своя федерация про него нелестно отзывается. Всех задолбал походу", – пишут юзеры.

Фанаты предполагают, что Карякин попросту растерял всю свою форму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Карякин в середине этого лета отказался от выступления на Кубке мира под нейтральным флагом.

Отметим, что с началом полномасштабного вторжения в Украину Карякин выступал за поддержку "СВО" и всячески демонстрировал z-символику, за что получил шестимесячную дисквалификацию от ФИДЕ.

2 июня прошлого года Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!