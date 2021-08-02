Олимпиада-2020: где смотреть выступления украинцев 3 августа – календарь и расписание трансляций

На Олимпийских играх 2020 года в Токио во вторник, 3 августа, состоится очередной соревновательный день. Спортсмены разыграют 24 комплекта медалей.

Украинцы могут рассчитывать на четыре пьедестала. В прыжках в длину в финале выступит Марина Бех-Романчук, которая вышла в битву за награды с 10-м результатом. В спортивной гимнастике на брусьях будет соревноваться Петр Пахнюк.

Самые явные шансы взять медаль имеет Алла Черкасова. Она проведет схватку за "бронзу" во вольной борьбе. А в гребле на каноэ-двойках в полуфинале поплывет дуэт Павла Алтухова и Дмитрия Янчука. В случае успеха они поборются за медали.

Видео дня

Выступление украинцев: (время киевское)

3:44. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-двойка. Полуфинал. Павел Алтухов/Дмитрий Янчук. Финал в 5:53

4:00. Легкая атлетика. Женщины, 400 м. Квалификация. Татьяна Мельник

4:50. Легкая атлетика. Женщины, прыжки в длину. Финал. Марина Бех-Романчук

5:37. Легкая атлетика. Мужчины, 200 м. Квалификация. Сергей Смелик

После 6:00. Вольная борьба. До 62 кг. 1/8 финала. Ирина Коляденко – Аминат Аденийи (Нигерия)

После 7:00. Греко-римская борьба. До 67 кг. 1/8 финала. Парвиз Насибов - Фредерик Бьеррехус (Дания)

После 7:00. Греко-римская борьба. До 87 кг. 1/8 финала. Жан Беленюк – Зураби Датунашвили

11:00. Спортивная гимнастика. Мужчины, брусья. Финал. Петр Пахнюк

13:00. Конный спорт. Прыжки, квалификация. Александр Продан

13:30. Артистическое плавание. Техническая программа. Марта Федина/Анастасия Савчук

14:40. Легкая атлетика. Мужчины, ядро. Квалификация. Игорь Мусиенко

14:55. Вольная борьба. До 68 кг. Бронзовый финал. Алла Черкасова

Расписание 11-го дня Олимпиады-2020, 3 августа (24 комплекта медалей)

3:00 – 6:00. Легкая атлетика. Мужчины - 400 м/б. Женщины - длина

3:30 – 7:15. Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины - К-1 1000 м, С-2 1000 м. Женщины - К-1 200 м, К-2 500 м

7:00 – 8:30. Бокс. Женщины, 57 кг

8:30 – 10:55. Парусный спорт. Медальные гонки в Finn у мужчины и Nacra 17, а также в 49er – мужчины и женщины

9:00 – 10:30. Прыжки в воду. Мужчины, 3 м, индивидуальные прыжки

9:30 – 12:10. Велоспорт, трек. Мужской командный спринт, женская гонка преследования

11:00 – 13:40. Бокс. Мужчины, 69 кг

11:00 – 13:15. Спортивная гимнастика. Мужчины – брусья, перекладина. Женщины – бревно

12:15 – 16:00. Спортивная борьба. Женская борьба – 68 кг. Греко-римская борьба – 77 кг, 97 кг

13:00 – 16:00. Легкая атлетика. Мужчины – шест. Женщины – 200 м, 800 м, молот

13:50 – 16:00. Тяжелая атлетика. Мужчины – 109 кг

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее медали Украине на Играх в Токио принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина.

Кроме того, Романчуку удалось завоевать единственное на сегодняшний день "серебро" нашей сборной.