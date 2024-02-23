'О нас вытерли ноги': в сборной России по художественной гимнастике устроили нытье из-за поражения израильтянке

Российская тренерка по художественной гимнастике Вера Шаталина возмутилась результатами Олимпийских игр 2020 года в Токио, где представительницы РФ впервые за последние 25 лет остались без "золота". Наставница Дины и Арины Авериных назвала итоги турнира несправедливыми и обвинила организаторов в том, что "о нас вытерли ноги".

Об этом Шаталина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 57-летняя уроженка Ташкента сделала вид, что поражение ее подопечных израильтянке Линой Ашрам якобы вызвано необъективным судейством и стало настоящим потрясением для всех членов российской сборной.

"Олимпийские игры в Токио, считаю, были несправедливыми. Очень обидно за всю нашу команду, за всю страну, что о нас так вытерли ноги. Расстройство было для сердца и страны. А вся моя жизнь с Ариной и Диной, они были для меня, как для тренера, сплошным праздником. Олимпийские игры – неизгладимая рана в сердце каждого спортсмена, но надо научиться отпускать. Даже если я, взрослый человек, который повидал в своей жизни немало, очень тяжело это перенесла, то я даже не представляю, как пережили ту историю девочки, а они сильные люди", – сказала Шаталина.

Ранее сестры Аверны отказались ехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе и заявили о завершении карьеры. На Играх-2020 в Токио Дина взяла "серебро", а ее сестра стала четвертой.

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