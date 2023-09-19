'Ну как это так?' Чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на отношение украинцев к россиянам

Олимпийская чемпионка Светлана Журова пожаловалась на отношение украинских спортсменов к россиянам на международных турнирах. Депутатку Государственной думы, в частности, возмутил отказ Василия Михайлова фотографироваться рядом с представителем страны-агрессора на чемпионате мира по борьбе-2023.

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпионка Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте назвала абсурдом бойкот со стороны нашего соотечественника, забыв о том, как она яростно поддерживает преступную войну России против Украины.

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"Это уже абсурд. Не знаю, как там будет дальше, но уже и так правила немножко меняют в пользу Украины, чтобы не ставить спортсменов в неудобное положение. Понимаем, что любое рукопожатие осуждается в их стране. То есть их нельзя, а бороться и трогать друг друга можно? Абсурд. Ну как это так? Помню, что у украинцев началось все это во время Универсиады в Красноярске. Они выходили на награждение и закрывали медаль рукой, любого достоинства. Тогда были первые симптомы, если можно так сказать. Таким вот образом они показывали свою позицию, мол, они недовольны тем, что получили эту медаль в России", – сказала Журова.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал "полной дикостью" отказ украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову на ЧМ-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация борьбы (UWW) внесла изменения в правила проведения чемпионата мира-2023 из-за войны в Украине.

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