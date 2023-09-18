На чемпионате мира по борьбе изменили правила из-за войны в Украине

Международная федерация борьбы (UWW) выступила против обязательных рукопожатий украинских и российских спортсменов на чемпионате мира, который в эти дни проходит в столице Сербии Белграде. Соответствующее изменения в правила организация внесла, чтобы избежать скандалов из-за позиции наших соотечественников в отношении агрессоров.

Об этом пишет сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Кроме того, в UWW ввели ограничения на работу арбитров из России и Украины на престижном турнире.

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"Руководство Объединенного мира борьбы рекомендовало российским и украинским спортсменам не пожимать друг другу руки на чемпионате мира во избежание инцидентов, если один из соперников откажется. Также российские судьи не могут быть назначены на схватки украинских борцов, а украинские судьи – на схватки с участием россиян", – утверждает "Матч ТВ".

Ранее украинец Валентин Блесецкий не стал пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедову, чем вызвал приступ ярости у президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов заявил, что опасается участия спортсменов из РФ на соревнованиях, где выступают украинцы.

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