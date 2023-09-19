Украинский борец устроил бойкот россиянину на ЧМ: в РФ набросились с оскорблениями

Украинский борец Василий Михайлов отказался от совместной фотографии с россиянином Ахмедом Усмановым на чемпионате мира, который в эти дни проходит в сербском Белграде. Наш соотечественник завоевал бронзовую награду в категории до 79 килограмм, а представитель страны-агрессорки – "золото".

Во время церемонии награждения Михайлов не стал принимать участие в фотосессии всех призеров. На пьедестале вместе с Усмановым согласились позировать вице-чемпион Владимира Гамкрелидзе из Грузии и еще один обладатель бронзовой награды иранец Мохаммад Ноходиларими.

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Поступок Михайлова вызвал гнев у россиян. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков не нашел ничего лучшего, кроме как оскорбить украинца.

"Такой случай был на ОИ в Токио, когда украинская спортсменка была вынуждена осудить свое фото с россиянкой. С тех пор шизофрения продолжается", – сказал россиянин пропагандистам с канала "Матч ТВ", сделав вид, что не понимает причин такого презрительного отношения к его стране со стороны наших соотечественников.

Ранее президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили назвал "полной дикостью" отказ украинца Валентина Блесецкого пожимать руку представителю РФ Абасгаджи Магомедова на ЧМ-2023.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация борьбы (UWW) внесла изменения в правила проведения чемпионата мира-2023 из-за войны в Украине.

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