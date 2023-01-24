''Нормально'': предатель Украины Карякин заявил, что готов идти воевать за ''блестящего стратега'' Путина

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, который в 2016 году принял гражданство России, выразил готовность отправиться на войну в Украине. Уроженец временно оккупированного Симферополя отметил, что не станет укрываться от мобилизации и явится в военкомат в случае получения повестки.

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Об этом фанат диктатора Владимира Путина, которого он назвал "блестящим стратегом", заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Гроссмейстер также выразил поддержку террористам из так называемой ЧВК "Вагнер" и рассказал о гибели друга, который отправился помогать убивать граждан нашей страны.

"Как отнесусь к тому, что принесут повестку о мобилизации? Нормально. Приду в военкомат, а там уже будь что будет. Укрываться не стану. За тем, что происходит в городах Соледар и Артемовск (так в РФ называют Бахмут. – Ред.), конечно, слежу. Всецело поддерживаю ребят из ЧВК "Вагнер", которые воюют за нашу страну. У меня был один знакомый, который занимался доставкой гуманитарных грузов на фронт. К сожалению, несколько месяцев назад попал под обстрел и погиб", – сказал Карякин.

Ранее шахматист вызвал смех в сети после того, как заявил, что страны НАТО якобы хотят развалить Россию.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова возмутилась из-за флага Украины и болгар, которые "могут что‑то якобы требовать". Она также обвинила в уклонении от мобилизации футболиста сборной России Федора Смолова, который осудил войну.

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