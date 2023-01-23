''Это вообще что такое?'' Чемпионку ОИ из РФ возмутили флаг Украины и болгары, которые ''могут что‑то якобы требовать''

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова обрадовалась отмене товарищеских матчей российских клубов с болгарским "Левски". Двукратная победительница мировых первенств особо подчеркнула, что команда из Софии намеревалась выйти на спарринги с командами из страны-агрессора в цветах флага Украины.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Обладательница "золота" Олимпиады-2006 в Турине обвинила болгар, которые хотели поддержать нашу страну в войне, в политизации спорта. При этом она особо возмутилась тем, что с требованием отменить матчи "Левски" с россиянами выступили болельщики.

"Представьте, болельщики спасают клуб от банкротства, не спонсоры, не какие‑то олигархи. Они теперь уже могут что‑то якобы требовать. Слава богу, что мы не согласились на эти матчи, потому что если бы они вышли с украинскими флагами, в украинской форме, а мы бы против них играли? Это вообще что такое? А дальше они будут кричать. Мы не вышли с ними на матч и освободили себя от этого обсуждения. Это вообще не про спорт. Спортивные арены стали местом для политической игры. Это неправильно!" – заявила Журова.

Напомним, фанаты софийского "Левски" устроили акцию протеста, узнав о планах команды организовать спарринги с московским "Спартаком", екатеринбургским "Уралом" и Краснодаром" на подготовительных сборах в ОАЭ. Ультрас призвали руководство не легализовать таким образом путинский терроризм. В итоге все три матча были отменены по инициативе болгарской стороны. Также проводить товарищеские матчи с командами из РФ запретили в Венгрии.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.

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