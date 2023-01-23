Футболиста сборной России, который осудил войну, обвинили в том, что тот не хочет идти убивать украинцев

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова обвинила футболиста сборной России Федора Смолова в том, что тот сбежал из страны от мобилизации. Победительница Игр-2006 возмутилась тем, что нападающий "Динамо", который выступил против войны в Украине, решил открыть детскую академию в ОАЭ.

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Об этом Журова заявила в интервью радиостанции "Говорит Москва", пишет портал Sports.ru. Она отреагировала на инициативу Смолова и экс-игрока сборной страны-агрессора Павла Мамаева, обвинив их якобы в отсутствии патриотизма. Интересно, что в ОАЭ футболист находится на тренировочных сборах.

"У меня только один вопрос – если они делают это за свои деньги, тогда правильнее делать это все-таки в России. Кто их воспитал когда-то в детстве? Поэтому правильнее потратить на наших детей. Напоминает, что просто скрылись от мобилизации. Если наши специалисты поехали помочь в Дубай на какое-то время, их наняли – это одно дело, а когда ты свои деньги вкладываешь в чужой детский спорт – это другое. Напоминает, что ребята немножко так ушли от мобилизации, навряд ли у них есть какая-то бронь", – сказала Журова.

Ранее ее возмутили флаг Украины и болгары, которые "могут что‑то якобы требовать" после того, как софийский клуб "Левски" отказался от спаррингов с российскими клубами. Отметим, что частичная мобилизация была объявлена диктатором Владимиром Путиным 21 сентября. Указа о ее окончании подписан не был, но руководство РФ продолжает врать гражданам, что принудительный призыв завершен.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник ФК "Львов" Алексей Дитятьев, который прошлый сезон провел к казахстанском клубе "Актау", рассказал, что с россиянами в этой азиатской стране особо не церемонятся.

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