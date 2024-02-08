Допинг-палач России Родченков осудил войну в Украине и потребовал от МОК навсегда запретить флаг РФ на Олимпиадах

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков призвал Международный олимпийский комитет (МОК) навсегда запретить российскую символику на ОИ. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвал флаг и гимн страны-агрессорки символами войны против Украины.

Об этом Родченков заявил в интервью американскому телеканалу CNN. Россиянин, который с 2016 года проживает в США и находится под защитой ФБР из-за угроз со стороны российского государства, подчеркнул, что МОК обязан продемонстрировать свой авторитет и ввести серьезные санкции против РФ.

"Российский флаг и гимны стали символами убийств и изнасилований – их следует запретить на Олимпийских] играх навсегда. Эта война немыслима и нецивилизованная. Нет сомнений в том, что если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, он должен дисквалифицировать российских спортсменов по меньшей мере на 10 лет. Если бы были проведены полноценные расследования, то российские лыжники и конькобежцы с аномальными показателями в крови, были бы отстранены от Олимпийских игр", – сказал Родченков.

Напомним, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории после Олимпиады в Сочи-2014 раскрыл государственную систему применения российскими спортсменами запрещенных веществ. По итогам расследования РФ лишили 11 медалей соревнований.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев призвал Россию устроить переворот и захватить власть в МОК.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!