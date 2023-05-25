'Незаконно': российским спортсменам запретили осуждать войну в Украине

Российским спортсмена официально запретили подписывать декларации с осуждением войны в Украине для участия в международных соревнованиях. Атлетов предупредили о том, что такой шаг противоречит законодательству диктаторского режима в стране-агрессорке.

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Такое решение принял исполком Олимпийского комитета России (ОКР), написал в своем Telegram-канале президент организации Станислав Поздняков. Он назвал неприемлемым участие представителей РФ на турнирах под нейтральным статусом и заявил о необходимости "восстановить справедливость".

"Задача не только вернуть спортсменов на международные арены, но с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры. Продолжим поддерживать тех наших спортсменов, которые незаконно и безосновательно ограничены в участии в международных стартах на протяжении последних 15 месяцев. Участники заседания выразили единую позицию о недопустимости подписания российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству РФ. Для нас это абсолютно неприемлемо", – заявил Поздняков.

Ранее он назвал требование Международного олимпийского комитета (МОК) осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества". Кроме того, он заявлял о миссии России "сделать жизнь людей лучше".

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер сборной РФ по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала требование МОК осудить войну в Украине унижением для россиян.

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