Требование Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам осудить войну в Украине и выступать на соревнованиях под нейтральным флагом является попыткой принудить атлетов "к отречению от своего отечества". Это также подталкивает к враждебности между народами и разрушает саму идею спорта.

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Такое пафосное заявление сделал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он также назвал надуманными и необоснованными критерии допуска представителей страны-агрессорки к турнирам.

"Сегодня в спорте пытаются возводить глухие стены, разделяя атлетов на подходящих и неподходящих по надуманным критериям. С претензией на право сортировать людей по их происхождению и паспорту. В международном спорте все должны быть с равными правами и обязанностями. Сформулированные недавно рекомендации МОК означают принуждение наших спортсменов к отречению от своего отечества, от своих товарищей по национальной команде, от сопричастности ко всему, что связано с Родиной", – сказал Позжняков.

Ранее он в лучших традициях кремлевской пропаганды обвинил западные страны в политизации спорта, а также заявил о миссии России "сделать жизнь людей лучше".

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по боксу Владимир Носов испугался, что россиян заставят "встать на колени и что-то поцеловать" ради участия на Олимпийских играх. Накануне Россию не пустили на Европейские игры 2023 года в Польше. В ответ в Госдуме этот отбор на Олимпиаду-2024 назвали "шарашкиной конторой", которую "давно пора разогнать".

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