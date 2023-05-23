Тренер сборной РФ назвала требование МОК осудить войну в Украине унижением для россиян

Главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко выступила против участия страны-агрессорки на Олимпийских играх в Париже из-за требований осудить войну в Украине и запрета на символику РФ. Он назвала соглашение на подобные условия настоящим унижением.

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Об этом Родионенко заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она призвала страну перестать "стоять с протянутой рукой" перед Международным олимпийским комитетом (МОК) и просить допуска к соревнованиям.

"Мы не допущены до чемпионата мира, который отборочный на Олимпийские игры. Ну, допустят нас и что? Да, в следующем году у нас есть еще три этапа Кубка мира. Но МОК‑то не снял свои критерии о допуске россиян. Мы все равно не согласимся на эти условия. Хватит нам унижаться и стоять с протянутой рукой. Они и так уже решили убрать россиян, и они от этого решения не откажутся", – сказала тренерка.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил международные организации в нарушения прав атлетов из страны-агрессорки. Он также назвал требование МОК осудить войну в Украине "сортировкой людей по происхождению" и "отречением от отечества".

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