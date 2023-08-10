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"Их нацию зомбируют": тренер сборной России заявила, что украинцы портят жизнь россиянам

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,3 т.
'Их нацию зомбируют': тренер сборной России заявила, что украинцы портят жизнь россиянам

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская возмутилась призывом Украины запретить въезд представителям РФ в страны, где проходят международные соревнования. 12-кратная олимпийская чемпионка в качестве наставницы набросилась с оскорблениями на украинцев, которые "не знают, какой способ лучше испортит жизнь россиянам".

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Об этом Покровская заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу Russia Today. Она добавила, что украинцам якобы необоснованно внушают, что Россия – их главный враг, забыв о том, что РФ развязала преступную войну против нашей страны и убивает ее мирных жителей.

"Их нацию зомбируют": тренер сборной России заявила, что украинцы портят жизнь россиянам
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"Украина уже не знает, какой способ лучше испортит жизнь россиянам. Их нацию, откровенно говоря, зомбируют. Внушают украинцам, что Россия – враг номер один. И с каждым разом это делается все больше и больше, особенно в спорте. Но мы не должны обращать внимание на их высказывания, а должны продолжать вести диалог только с организациями, которые могут повлиять на наше участие в летних Играх и чемпионатах мира. Потому что участвовать все равно надо, если будет такая возможность, но только если для всех будут одинаковые правила. В соревнованиях всегда важен честный подход. А Украину слушать не стоит, они не успокоятся", – сказала Покровская.

"Их нацию зомбируют": тренер сборной России заявила, что украинцы портят жизнь россиянам
"Их нацию зомбируют": тренер сборной России заявила, что украинцы портят жизнь россиянам

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал украинцев безмозглыми из-за отказа пожимать руку россиянам на международных турнирах.

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