Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, которая жаловалась на то, что украинцы портят жизнь россиянам, возмутилась отстранением спортсменов из РФ от международных соревнований. Специалистка, которая уже 25 лет возглавляет национальную команду страны-агрессорки, назвала санкции местью за "многолетние победы".

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Об этом Покровская заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По ее словам, она до последнего надеялась на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустит ее подопечных к ОИ-2024, а "мир осознает, что в спорте должны быть все страны".

"Поначалу ожидания были: а вдруг весь мир осознает, что в спорте должны быть все страны, все должны участвовать в олимпийских баталиях? И, конечно, мы хотели выходить под своим флагом, слышать свой гимн. Но нас от участия в Играх отсекли сразу. И так получилось, что МОК как бы нас наказал за наши многолетние победы. Люди должны жить мирно, растить и учить детей. И самое главное, чтобы все были здоровы", – сказала Покровская.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко возмутился тем, что МОК отобрал у главаря Кремля Владимира Путина золотой орден. Кроме того, он выразил абсурдную мысль о том, что европейцы и американцы не смогут спокойно смотреть в глаза россиянам после окончания войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов назвал поддержку кремлевского диктатора Владимира Путина более важным событием, чем участие на Играх-2024 в Париже.

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