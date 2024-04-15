'Нас не хотят видеть': чемпионка ОИ из РФ назвала срок возвращения России в международные турниры

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выразила уверенность в том, что спортсмены из РФ не вернутся в международные соревнования до 2028 года. Трехкратная олимпийская чемпионка при этом пожаловалась на то, что с представителями страны-агрессора никто не хочет иметь дел.

Об этом Вяльбе заявила порталу Чемпионат.com. Приспешница режима Владимира Путина раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК) и его президента Томаса Баха, который "сделал все, чтобы нас нигде не было", а также добавила, что на кону стоит существование России.

"На каких условиях мы можем вернуться? Только на равных, как у других команд. Не думаю, что мы сможем вернуться в ближайшие два-три года. Восстановление будет долгим и тяжелым. Нас и видеть не везде хотят. Мэр Тронхейма однозначно об этом сказала. Спортсменам может быть обидно еще больше, чем мне. Но нужно понимать, что унижаться перед ними не нужно. Когда на кону твоя страна или поездка на Кубок мира – о чем тут говорить? Время тяжелое. Бог сейчас проверяет нас на вшивость. ЧМ-2025 и Олимпиаду-2026 мы точно пропустим. Томас Бах сделал все, чтобы нас нигде не было", – сказала Вяльбе.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Слепцова со словами "как в каком-то концлагере" возмутилась условиями участия спортсменов из России в Играх-2024 в Париже.

Как сообщал OBOZ.UA, спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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