'Как в каком-то концлагере': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на условия допуска россиян к Олимпиаде

Олимпийская чемпионка Светлана Слепцова возмутилась условиями участия спортсменов из России на Игрх-2024 в Париже. Бывшая биатлонистка особо раскритиковала недопуск представителей страны-агрессорки к церемониям открытия и закрытия соревнований.

Об этом Слепцова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Победительница Игр 2010 года в Ванкувере в эстафете назвала условия для россиян "как в каком-то концлагере", а также выразила уверенность в том, что многих спортсменов из РФ просто не пустят в столицу Франции.

"На церемонию открытия нельзя приходить, на закрытие – тоже. Наверное, по расписанию еще в туалет ходить надо. Как в каком-то концлагере. Это не праздник и не Олимпийские игры, а какое-то испытание. Кто к этому готов, должен ехать. Мне кажется, что в итоге никто из наших в Париж и не поедет. Возможно, только теннисисты, у них все хорошо. Более того, скажу, что если кто-то все же решится поехать, то их развернут на границе и просто не пустят. Сошлются на проблемы с документами, к примеру. Они сделают все, чтобы русские не участвовали в Играх", – сказала Слепцова.

Ранее стало известно, что представители сборной России по фехтованию не будут участвовать в Олимпийских играх 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, спортсмены сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

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