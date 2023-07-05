'Мы в шоке': в России отреагировали на побег спортсменок в сборную Сирии

Старший тренер сборной России по велоспорту Сергей Ковпанец шокирован тем, что члены команды Татьяна и Дарья Мальковы выступят на Панарабских играх в Алжире. Спортсменки изменили имена, а одна из сестер даже дату рождения и выступят за Сирию.

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В комментарии порталу Sports.ru Ковпанец обвинил велогонщиц в том, что они грубо нарушили правила изменения спортивного гражданства и национальной федерации. Он добавил, что не может связаться со спортсменками, и назвал авантюрой их побег из России.

"Мы сами в шоке от этой информации и сейчас пытаемся выяснить, что случилось. Как сестры Мальковы оказались в Сирии, да еще и с искаженным вариантом фамилии и даты рождения – я понятия не имею. Еще в июне они выступали на чемпионате России. Пытались с ними связаться, но ни спортсменки, ни их отец-тренер на связь не выходят. Понятно, что речь идет о дружественной стране, но так переходы не делаются. Это какая-то авантюра", – сказал тренер россиянок.

Отметим, что Панарабские Игры организует Союз Национальных олимпийских комитетов арабских стран и это не тот турнир, где можно игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.

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