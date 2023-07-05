'Нас ждет адовый скандал': российские спортсменки обманом заявились за Сирию на международном турнире

Пять российских спортсменов вызвали переполох в стране-агрессоре после того, как стало известно, что они заявились на Панарабские игры. Представительницы РФ изменили имена, даты рождения и заявились в сборную Сирии.

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Об этом информирует Telegram-канал "Голый спорт", который изучил заявки на турнир. Среди россиянок в сборной Сирии значатся бадминтонистка Дарья Джеджула (указана как Dasha Dhedhula), велогонщицы Татьяна и Дарья Мальковы (указаны как Tatia Malko и Darie Malko), легкоатлетка Карина Полудкина (указана как Karina Polud) и пловчиха Анастасия Сорокина (указана как Enas Sorkine).

У двух спортсменок в профилях на сайте соревнований изменены даты рождения – с 19 ноября 1995 года на 19 ноября 1999-го у Джеджулы, с 16 ноября 2000 года на 5 июля 2001-го – у Мальковой.

"Так как немыслимо представить, что кто-то заранее договорился с международными федерациями бадминтона, водных видов, велоспорта и легкой атлетики (особенно с последними), что российские спортсмены могут без офиц. смены национальности выступать за Сирию, да еще и с измененными датами рождения – нас ждет адовый скандал", – резюмируют авторы канала.

Источник отмечает, что Панарабские Игры организует Союз Национальных олимпийских комитетов арабских стран и это не тот турнир, где можно игнорировать правила смены гражданства, указанные международными федерациями.

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