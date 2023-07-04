'Нам сели на шею и плюют': тренер из РФ устроил истерику из-за МОК и пожаловался на то, что 'мы подставили одну щеку, а нас избили'

Российский тренер по фигурному катанию Алексей Железняков пришел в ярость из-за условий допуска спортсменов из страны-агрессорки к международным соревнованиях. Он обвинил федерации разных видах в издевательствах над представителями РФ, а также пожаловался на то, что "мы подставили одну щеку, а нас избили".

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Об этом хореограф группы Этери Тутберидзе в истерике заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Железняков потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) немедленно снять запрет на флаг и гимн России на турнирах.

"Ты выступаешь за страну, ты ее лицо, престиж, и тут идешь под нейтральным флагом. Нам сели на шею, свесив ноги, и еще плюют сверху на голову. Мы, как говорится, подставили одну щеку, а нас избили. Теперь даже спортсмены говорят, что не готовы выступать в таком статусе. Еще и не допускают тех, кто относится к вооруженным силам. Это делается целенаправленно, чтобы внести разлад. Провокация чистой воды. Они ставят условия, что мы будем под белым нейтральным флагом, без гимна, без имени. Отречься от своей страны – это то же самое, что отречься от своих родителей", – сказал 42-летний специалист.

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