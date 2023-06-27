'Мы ни с кем не ругаемся': Россия заявила, что будет сама решать, на каких соревнованиях участвовать

Министр спорт России Олег Матыцин потребовал не говорить о возвращении спортсменов из страны-агрессорки в международные турниры. Чиновник пафосно добавил, что РФ "ни с кем не ругается, мы ни от кого не отворачиваемся" и будет сама решать в каких турнирах ей принимать участие.

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Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он назвал дискриминацией отстранение россиян от соревнований, а также планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить РФ к Играм-2024 в статусе сборной беженцев.

"Категорически против термина "вернуть Россию на международную арену". Мы не посылка, чтобы нас куда-то отправлять или возвращать, мы сами принимаем решение, где нам участвовать, где нет, и в каком статусе. Президент России Владимир Владимирович Путин на ПМЭФ заявил, что мы ни с кем не ругаемся, мы ни от кого не отворачиваемся, мы готовы вести диалог. Но на тех условиях, которые будут отвечать нашим национальным российским интересам. Это абсолютно касается сферы спорта, любые попытки дискриминации для нас условиях недопустимы", – сказал Матыцин.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил о том, что во время Олимпиады-2024 в Париже будут беспорядки и даже теракты в случае участия там российской команды в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по плаванию Денис Панкратов обвинил МОК в ненависти к россиянам. Кроме того, он потребовал "чисто по-человечески" ответить за отстранение РФ.

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