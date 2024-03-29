'Мы ничего не сделали. Он выдумал': в российском фигурному катании отрицают агрессию РФ в отношении Украины

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова отметилась лицемерным высказыванием о вторжении России в Украину. По ее словам, Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет права вводить санкции против представителей РФ, так как они "ничего не сделали", чтобы их отстраняли от соревнований.

Таким лживым заявлением Тарасова отметилась в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывшая фигуристка назвала условия допуска россиян к Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом несправедливым, а сам МОК обвинила в "непорядочном" отношении к стране-агрессору.

"Условия, при которых наши спортсмены будут участвовать на Олимпиаде, отличаются от всех других. Это несправедливо, непорядочно и безобразно! Условия для участия должны быть одинаковые для всех. Мы ничего не сделали, чтобы нас не допускать на Олимпиаду, Бах должен это знать. Он нам не подарок делает, мы его ни от кого не ждем. По какому поводу он вздумал нас отстранить от Олимпийских игр? Условия выдвигает безобразнейшие, оскорбительные и унизительные. А наши спортсмены на протяжении всех лет украшали Олимпийские игры", – сказала Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова обвинила МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту". В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков со словами "исчадие ада" прокомментировал участие спортсменов из РФ на ОИ-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала нейтральных российских спортсменов "командой бомжей".

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