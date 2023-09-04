Капитан сборной Украины Олег Плотницкий сверхэмоционально отреагировал на первую победу команды на чемпионате Европы по воелйболу-2023. 26-летний доигровщик жестко раскритиковал игру команды в поединке против одного из аутсайдера группы Финляндии.

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Об этом Плотницкий заявил в комментарии пресс-службе Европейской конфедерации волейбола (CEV), информирует "Суспильне Спорт". Наш спортсмен называл успех в игре с финнами худшей победой в своей карьере, а также выразил уверенность в том, что ему и его партнерами лучше не выходить в плей-офф Евро.

"Думаю, это была худшая победа в моей карьере. Это г***о, а не игра. Первые два сета нормально, а потом... Мы играли, как... Не знаю. Лучше, чтобы мы отправились домой. Это г***о. Лучше проиграть 0-3, чем так выиграть 3-2. Не знаю. Шансы на выход в плей-офф? Это не имеет значения, никакого смысла", – сказал Плотницкий.

Отметим, что победа над Финляндией оставляет "сине-желтым" шансы выйти в 1/8 финала. 5 сентября украинцы проведут испанцами лобовой поединок за путевку в следующий круг. Наших волейболистов устроит только победа со счетом 3:0 или 3:1. Начало встречи – в 17:30 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Федерации волейбола России (ВФВ) Геннадий Шипулин назвал несправедливым отстранение спортсменов из страны-агрессора от международных соревнований, а вторжение РФ в Украину неправдой.

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