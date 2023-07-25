Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко обвинила США и европейские страны в давлении на Международный олимпийский комитет (МОК), требуя не допустить россиян к Играм-2024. Уроженка Шепетовки, которая яростно поддерживает войну против Украины, назвала возможный неучастие представителей страны-агрессорки якобы разрушительным для спорта.

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Об этом предательница нашей страны заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам Матвиенко, для санкций в отношении российских спортсменов якобы нет никаких оснований, а если они не поедут в Париж-2024, "можно хоронить олимпийское движение".

"Сейчас наступил судный час – если будет окончательно принято решение о недопуске, можно хоронить олимпийское движение, потому что большего вреда международному спорту нанести уже невозможно. Соединенные Штаты и коллективный Запад не только давят на все государства, требуя исполнения их воли, но они давят на все международные институты, и, казалось бы, что такая сфера, как спорт, не может быть политизирована. Это грубейшее нарушение принципов олимпизма, когда какие‑то страны кто‑то пытается отстранить от участия в олимпийском движении, это путь к его разрушению", – сказала Z-патриотка.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами о "мирном соглашении" выразила уверенность в том, что российские спортсмены будут возвращены в международные турниры сразу после окончания войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские болельщики обрушились с потоком гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ на ОИ-2024 без флага и гимна.