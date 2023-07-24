Чемпионка ОИ из России словами о 'мирном соглашении' с Украиной высказалась об участии в Олимпиаде-2024

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила уверенность в том, что российские спортсмены будут возвращены в международные турниры сразу после окончания войны в Украине. При этом депутатка Государственной думы заговорила о "мирном соглашении", которого ждут спортивные организации.

Видео дня

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По словам бывшей конькобежки, на Международный олимпийский комитет (МОК) оказывается "политическое давление", а "мирные переговоры" позволят выступать россиянам на Олимпиадек-2024 с национальной символикой и гимном.

"Все зависит от политического давления на МОК. Если оно будет продолжаться – нам флага не видать, если будут мирные переговоры – нам вернут его завтра. Они откладывают это решение, понимая, что как только ситуация в Украине будет урегулирована, сразу все вернется на круги своя. Все зависит от множества факторов: какая обстановка будет ближе к турниру, что будет со спецоперацией (так в России позорно называют войну в Украине – ред.) и ситуацией на Украине, будет ли мирное соглашение. Пока ряд федераций допустили российских спортсменов, чтобы мы гипотетически смогли пройти отборы", – сказала Журова.

Ранее российские болельщики обрушились с потоком гнева на олимпийскую чемпионку, предательницу Украины и жену Дмитрия Пескова Татьяну Навку после ее слов об участии РФ на ОИ-2024 без флага и гимна.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова вознесла Россию в ранг "сильнейшей державы планеты" и потребовала отменить запрет на символику страны-агрессора на международных соревнованиях.