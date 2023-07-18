'Мощный' ответ МОК: чемпион ОИ из РФ предложил россиянам выступать 'за какую-нибудь Сирию' на Олимпиаде-2024

Олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выступил категорически против того, чтобы российские спортсмены выступали на Играх-2024 в Париже в нейтральном статусе. При этом в качестве альтернативы он предложил, чтобы представители страны-агрессорки участвовали в составе дружественных РФ сборных, в частности, "какой-нибудь Сирии".

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Такое мнение Фетисов выразил в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Депутат Государственной думы отметил, что это шаг станет ответом Международному олимпийскому комитету (МОК), который рассматривает допуск России к Играм в статусе сборной беженцев.

"Сегодня, я считаю, мы должны там быть с флагом и гимном. Или выступать за какую-нибудь команду Сирии все вместе. По любым видам спорта. И болеть за эту команду. Ну, это должен быть просчитанный вариант, а не реагировать на новые заявления МОК – дадим или не дадим статус. Это сейчас очень непростая история. Вы можете представить, приезжает наш спортсмен в команде беженцев. Что это такое? Правда, я не понимаю", – сказал Фетисов.

Ранее Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как лаконично прокомментировал отказ МОК приглашать Россию и Беларусь на Олимпиаду-2024 с другими странами 26 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев призвал запретить деятельность МОК в России.