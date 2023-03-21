''Мерзость'': в России потребовали извинений и компенсаций ''за слезы братьев и сестер в Донбассе'' из-за условий допуска FIS

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили пришел в ярость из-за требования Международной федерации лыжных видов (FIS) выступить против войны в Украине для допуска на международные соревнования. Он назвал это условие бредом сумасшедшего и потребовал от европейцев осудить нацистскую идеологию.

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Об этом Мамиашвили заявил в комментарии информационному агентству "Р-Спорту". По его словам, российским спортсменам предлагают подписать "документ предателя". Также чиновник повторил традиционный штамп кремлевской пропаганды о защите жителей Донбасса.

"Наверное, для этого надо заполнить анкету и назвать ее "документом предателя". Или подонка, или подлеца. И в итоге назвать эту команду командой предателей. То, что предлагается, – это мерзость. Мне такое даже сложно представить. О каком осуждении может идти речь, если идут сугубо спортивные мероприятия. Разве это политическая или дискуссионная площадка? Это бред сумасшедшего. Пусть европейцы сначала осудят нацистскую идеологию и все с этим связанное. Извинятся, покаются и как-то компенсируют многолетние горе, слезы и несчастья наших братьев и сестер в Донбассе", – сказал Мамиашвили.

Ранее олимпийский чемпион Александр Легков рассказал об усталости россиян выступать без флага и гимна и выдвинул требование к Международному олимпийскому комитету, "если они хотят, чтобы мы приезжали".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил уверенность в том, что его команда будет допущена к участию в Олимпийских играх 2026 года, а война закончится, "как это нам нужно".

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