В России нацелились на Олимпиаду и заявили, что война закончится ''как это нам нужно''

Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко выразил уверенность в том, что его команда будет допущена к участию в Олимпийских играх 2026 года. При этом он отметил, что представителей страны-агрессора обязаны полностью восстановить в правах, в том числе позволить выступать с национальной символикой и гимном.

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Об этом Бородавко заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Он добавил, что война в Украине будет закончена "как это нам нужно", а различные санкции в отношении террористического режима кремлевского диктатора Владимира Путина будут сняты.

"Думаю, есть очень большая вероятность, что российские лыжники будут допущены к зимним Играм. Надеемся, что все пройдет, спецоперация (так в РФ позорно называют войну в Украине. – Ред.) закончится, как это нам нужно, а все санкции прекратятся. Теперь нет тех преград, которые лишали Россию флага и гимна на соревнованиях ранее. Поэтому статус-кво должен быть восстановлен. Российские спортсмены действительно должны быть с флагом и с гимном", – сказал Бородавко.

Ранее вице-чемпион Олимпийских игр 2002 года Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования Международного олимпийского комитета (МОК) к атлетам из России осудить войну в Украине, чтобы участвовать в Олимпиаде.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

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