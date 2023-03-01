Чемпион ОИ из РФ заявил об усталости выступать без флага и гимна и выдвинул требование МОК, ''если они хотят, чтобы мы приезжали''

Золотой призер Игр в Сочи-2014 Александр Легков потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) исключить участие российских спортсменов под нейтральным флагом на мировых соревнованиях. Бывший лыжник пожаловался на то, что атлеты з страны-агрессорки "уже устали бегать без флага, гимна", поэтому должны быть полностью восстановлены.

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Об этом он заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Кроме того, Легков добавил, что такое решение МОК обязан принять, "если они хотят, чтобы мы приезжали". Он отметил, что российские спортсмены никогда не отказывались от участия в международных турнирах и их отстранение – не их вина.

"Если нам кто-то запретил, это не наша вина. Наши спортсмены готовы были ехать и соревноваться. Спортсмены высказываются, что они уже устали бегать без флага, гимна, поэтому если они хотят, чтобы мы приезжали, мы должны ехать под своим флагом. Я их тоже понимаю. Есть такие мнения, Юлия Ступак уже говорила – хватит бегать в нейтральном статусе, мы должны ехать туда, и мы должны ехать под своим флагом. Мне кажется, есть в этом доля правды, правильно она все говорит", – сказал Легков.

Напомним, 25 января МОК выступил с новым заявлением по отстранению спортсменов России и Беларуси, в котором отметил, что готов рассмотреть возвращение атлетов этих стран на международные старты. При этом атлеты должны соответствовать определенным критериям, в том числе не поддерживать войну в Украине. Это вызвало возмущение в РФ. В частности, известный российский тренер по фигурному катанию Валентина Тюкова обвинила западные страны в предательстве "после всего, что Россия сделала для мира".

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-чемпион Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух назвал "вмешательством в личную жизнь" требования МОК к российским спортсменом выступить с осуждением войны в Украине

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