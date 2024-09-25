'Любят гостеприимство, а потом сбрасывают бомбы': чемпион UFC назвал россиян своими врагами

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили назвал россиян своими настоящими врагами. Грузинский спортсмен, который поддерживает Украину в войне с агрессорами, напомнил, что РФ оккупировала 29% территории его родной страны.

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Об этом Двалишвили заявил в интервью YouTube-каналу Джейка Шилдса. Чемпион UFC сделал особый акцент на зашкаливающем лицемерии россиян, которые любят гостеприимство и хорошее отношение к ним со стороны других народов, но затем ведут агрессивную политику в отношении этих стран.

"У меня нет ненависти к русским. Их страна коррумпирована. Но Россия оккупировала 20% территории Грузии. Они мои враги. Когда они приезжают к нам, мы, конечно, относимся к ним как к гостям, нет проблем. Конечно, им нравится наша еда, они любят наше гостеприимство. Но потом они сбрасывают бомбы на города и убивают людей. А мы маленькая страна, поэтому мы спрашиваем: "Почему вы нас убиваете?" – сказал Двалишвили.

Отметим, что в марте 2023 года грузинский боец победил россиянина Петра Яна, а сразу после боя прокричал в микрофон "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, Мераб Двалишвили со словами "его страна – враг" назвал победу над россиянином Петром Яном главным достижением в карьере.

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