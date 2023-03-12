Режиссеры главного спортивно-пропагандистского телеканала России "Матч ТВ" не успели вырезать слова в поддержку Украины. Эпизод случился во время поединка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между грузином Мерабом Двалишвили и россиянином Петром Яном.

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Давая интервью после победы, 32-летний уроженец Тбилиси крикнул "Слава Украине!". Это случилось настолько неожиданно для комментаторов, что те не успели придумать, как перебить бойца, и просто молча слушали вместе с миллионами телезрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, бой Двалишвили - Ян завершился единогласным решением судей в пользу грузинского атлета.

Ян после начала полномасштабного вторжения в Украину поддержал действия своего диктатора, назвав Владимира Зеленского "проплаченой прокладкой", а перед боем вел себя по-хамски.

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