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"Горжусь победой над русским. Его страна – враг": боец UFC, который заряжал "Слава Украине!", назвал главный бой карьеры

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
'Горжусь победой над русским. Его страна – враг': боец UFC, который заряжал 'Слава Украине!', назвал главный бой карьеры

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишивили назвал победу над россиянином Петром Яном главным достижением в карьере. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который занимает первую строчку рейтинга в легчайшем весе, объяснил это агрессивной политикой РФ, против которой он выступает.

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Об этом Двалишвили заявил в интервью YouTube-каналу Michael Bisping Podcast, пишет портал Sport24. 33-летний уроженец Тбилиси напомнил, что в 2008 году Россия напала на Грузию и оккупировала значительную часть территории страны, а кроме того, сам Ян ведет себя недостойно.

"Горжусь победой над русским. Его страна – враг": боец UFC, который заряжал "Слава Украине!", назвал главный бой карьеры
"Горжусь победой над русским. Его страна – враг": боец UFC, который заряжал "Слава Украине!", назвал главный бой карьеры

"Я больше всего горжусь своей победой над русским, Петром Яном. Все потому что он хулиган. Мне не нравится политика России, но в любой стране есть хорошие люди. Ян родом из России, а Россия оккупировала 20% территории Грузии. Его страна – враг моей страны. Но я рад победе над Яном не только поэтому. Он задира и сволочь. Я встречал его в Техасе лет пять назад. Он выглядел так, будто хочет убить меня", – сказал Двалишвили.

"Горжусь победой над русским. Его страна – враг": боец UFC, который заряжал "Слава Украине!", назвал главный бой карьеры
"Горжусь победой над русским. Его страна – враг": боец UFC, который заряжал "Слава Украине!", назвал главный бой карьеры

Отметим, что грузинский боец победил россиянина в марте 2023. Сразу после поединка во время интервью Мераб со словами "Слава Украине!" призвал остановить агрессию РФ в отношении нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава UFC Дана Уайт гневно отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика отказаться от одного из своих поясов.

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