'Горжусь победой над русским. Его страна – враг': боец UFC, который заряжал 'Слава Украине!', назвал главный бой карьеры

Грузинский боец смешанных единоборств Мераб Двалишивили назвал победу над россиянином Петром Яном главным достижением в карьере. Представитель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который занимает первую строчку рейтинга в легчайшем весе, объяснил это агрессивной политикой РФ, против которой он выступает.

Видео дня

Об этом Двалишвили заявил в интервью YouTube-каналу Michael Bisping Podcast, пишет портал Sport24. 33-летний уроженец Тбилиси напомнил, что в 2008 году Россия напала на Грузию и оккупировала значительную часть территории страны, а кроме того, сам Ян ведет себя недостойно.

"Я больше всего горжусь своей победой над русским, Петром Яном. Все потому что он хулиган. Мне не нравится политика России, но в любой стране есть хорошие люди. Ян родом из России, а Россия оккупировала 20% территории Грузии. Его страна – враг моей страны. Но я рад победе над Яном не только поэтому. Он задира и сволочь. Я встречал его в Техасе лет пять назад. Он выглядел так, будто хочет убить меня", – сказал Двалишвили.

Отметим, что грузинский боец победил россиянина в марте 2023. Сразу после поединка во время интервью Мераб со словами "Слава Украине!" призвал остановить агрессию РФ в отношении нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, глава UFC Дана Уайт гневно отреагировал на решение украинского боксера Александра Усика отказаться от одного из своих поясов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!