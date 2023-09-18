'Кто они такие?!' Чемпионка ОИ из РФ пришла в ярость из-за лишения фигуристки из шоу Навки гражданства Литвы

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина возмутилась решению литовских властей лишить гражданства фигуристы Маргариты Дробязко за участие в ледовых шоу жены Дмитрия Пескова Татьяны Навки. Депутатка партии "Единая Россия" назвала этот шаг настоящим произволом против уроженки Москвы.

Об этом Роднина заявила в интервью порталу Sport24. Бывшая фигуристка отметила, что у Дробязко якобы не имели права отбирать паспорт, государственных наград и спортивных медалей, а также обвинила союзников Украины в настоящей показухе для привлечения внимания.

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"С Дробязко поступили ужасно. Это на совести тех людей, которые захотели лишить гражданства Маргариты. Но лишить ее чемпионата Европы они не могут. Как такое возможно? Кто они такие, чтобы не пускать ее? Как минимум это должны решать Международный союз конькобежцев, а не Литва. Воспринимаю всю это историю как показуху со стороны Литвы. Просто напомнили о себе", – сказала Роднина.

Ранее Татьяна Навка закатила настояoящую истерику из-за лишения Дробязко гражданства, заявив о том, что "Литва яростно проявляет свою русофобию".

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова в буквальном смысле прокляла литовцев из-за санкций в отношении фигуристки Маргариты Дробязко.

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