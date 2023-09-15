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"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,1 т.
'Украина утопает в крови': Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

Бывшая фигуристка Маргарита Дробязко была лишена гражданства Литвы за участие в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки. У 51-летней уроженки Москвы ранее также отобрали все государственные награды из-за поддержки жены Дмитрия Пескова.

Указ о лишении Дробязко гражданства подписал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет информационное агентство Baltic News Service. Стоит отметить, что россиянка получила паспорт балтийской страны в 1993 по упрощенной процедуре, чтобы она смогла участвовать в Олимпийских играх в паре с Повиласом Ванагасом.

"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова
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"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

В августе минувшего года Науседа на своей странице в социальной сети Facebook писал, что Ванагас и Дробязко перечеркнули свои заслуги перед Литвой.

"Я не сомневаюсь, что пара этих фигуристов были выдающимися спортсменами. Но их заслуги перед государством Литвы, отмеченные в 2000 году, они перечеркнули своим циничным участием в коммерческом шоу в Сочи в то время, как Украина утопает в крови невинных людей. В лучшем случае это политическое пристрастие, в худшем – плевок в память убитых, детей, женщин и пожилых людей", – подчеркивал президент.

"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова
"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

Интересно, что Дробязко имеет украинские корни, что не мешает ей молчаливо поддерживать военную агрессию России в отношении нашей страны.

Ранее 13-кратная чемпионка Литвы заявила, что прославляла честь страны на соревнованиях благодаря России, которую теперь объявили "вражеским государством".

"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова
"Украина утопает в крови": Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", – отметила Дробязко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала литовцев больными людьми из-за лишения Маргариты Дробязко гражданства.

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