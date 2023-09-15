'Украина утопает в крови': Литва лишила гражданства фигуристку из шоу жены Пескова

Бывшая фигуристка Маргарита Дробязко была лишена гражданства Литвы за участие в ледовых шоу предательницы Украины Татьяны Навки. У 51-летней уроженки Москвы ранее также отобрали все государственные награды из-за поддержки жены Дмитрия Пескова.

Указ о лишении Дробязко гражданства подписал президент Литвы Гитанас Науседа, пишет информационное агентство Baltic News Service. Стоит отметить, что россиянка получила паспорт балтийской страны в 1993 по упрощенной процедуре, чтобы она смогла участвовать в Олимпийских играх в паре с Повиласом Ванагасом.

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В августе минувшего года Науседа на своей странице в социальной сети Facebook писал, что Ванагас и Дробязко перечеркнули свои заслуги перед Литвой.

"Я не сомневаюсь, что пара этих фигуристов были выдающимися спортсменами. Но их заслуги перед государством Литвы, отмеченные в 2000 году, они перечеркнули своим циничным участием в коммерческом шоу в Сочи в то время, как Украина утопает в крови невинных людей. В лучшем случае это политическое пристрастие, в худшем – плевок в память убитых, детей, женщин и пожилых людей", – подчеркивал президент.

Интересно, что Дробязко имеет украинские корни, что не мешает ей молчаливо поддерживать военную агрессию России в отношении нашей страны.

Ранее 13-кратная чемпионка Литвы заявила, что прославляла честь страны на соревнованиях благодаря России, которую теперь объявили "вражеским государством".

"Если теперь для того, чтобы сохранить литовский паспорт, мне предложат отказаться от части моей семьи, страны, которая с детства была моей родиной, профессии и верных друзей, то совершенно очевидно, что это не мой путь, так как это предательство, ценой которого ничто не должно покупаться", – отметила Дробязко.

Как сообщал OBOZREVATEL, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала литовцев больными людьми из-за лишения Маргариты Дробязко гражданства.

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