Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка резко прокомментировала решение Литвы лишить гражданства бывшую фигуристку Маргариту Дробязко. 51-летняя уроженка Москвы регулярно приезжала в РФ, где участвовала в шоу Навки "Шахерезада".

Указ о лишении Дробязко гражданства накануне подписал президент Литвы Гитанас Науседа. Ранее из-за участие в ледовых шоу предательницы Украины у Дробязко также отобрали все государственные награды.

"Все мы видим на конкретном примере, как Литва яростно проявляет свою русофобию. Данный пример тому показатель. Очевидно, что Литва идет на поводу у западных партнеров, оказывающих на нее беспрецедентное давление. Бесспорно, Литва остается в проигрыше, лишаясь такой известной и заслуженной фигуристки", – закатила истерику Навка в интервью ТАСС.

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Жена пресс-секретаря Дмитрия Пескова не понимает, за что пострадала ее коллега.

"Государство наказывает свою гражданку, заслуженную и талантливую фигуристку, за то, что она участвует и выступает в ледовых шоу – сказках, которые рассказывают про добро, любовь, честь и дружбу? Крайне прискорбно видеть, как литовские политики принимают столь странные и недальновидные решения", – сказала Навка.

В ответ российские болельщики рассказали Навке, из-за чего все произошло.

"Зато решения, принятые лучшим политиком всех времен и народов 24 февраля 2022 года, оказались настолько дальновидными, что уже прошло целых полтора года, а все еще идет строго по плану", – стебутся юзеры.

Татьяне напомнили, кем является ее супруг.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в Казахстане остановили продажу билетов на шоу олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки "Шахерезада". Концерт должен был состоятся в конце этого года на льду спортивного комплекса "Алматы Арена".

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