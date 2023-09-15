'Будь они прокляты': в России закатили истерику из-за санкций Литвы против фигуристки из шоу Навки

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в ярость из-за лишения гражданства Литвы экс-фигуристки Маргариты Дробязко. Россиянка оскорбительно высказалась в адрес союзников Украины, которые наказали призерку чемпионатов мира за участие в шоу Татьяны Навки.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Представительница страны-агрессорки добавила, что Дробязко якобы "нужна всему миру", а также выразила уверенность в том, что после этого решения в Литве никто не захочет жить.

Видео дня

"Им надо стыдиться того, что они сделали. Кто захочет жить в такой стране, где человека вот так могут лишить гражданства? Никто, будь они прокляты. Маргарита Дробязко нужна всему миру, она может работать во всем мире. Это высокий профессионал, весь мир ее знает по фамилии, имени и отчеству. И вряд ли кто-то запомнил, из какой она страны", – сказала Тарасова.

Ранее к 51-летней уроженки Москвы Дробязко также отобрали все государственные награды Литвы из-за молчаливой поддержки войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, участница пяти Олимпийских игр Маргарита Дробязко потребовала от Литвы уважения за любовь к России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!