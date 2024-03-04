Президент Центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев оскорбительно высказался в адрес иностранцев из-за дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина назвал мировым заговором и полным враньем то, что спортсменка принимала допинг.

Об этом Лайшев заявил в интервью изданию "Спорт день за днем". Глава Федерации самбо Москвы главным аргументом о невиновности Валиевой назвал присутствие фигуристки рядом с Путиным на церемонии открытии так называемых Игр будущего, которая состоялась в конце февраля.

"С ней рядом был президент, который уделил ей внимание, значит, он ей доверяет. А мы доверяем нашему президенту. Это в поддержку ее и всех спортсменок, которые несправедливо были оклеветаны Западом. Это на самом деле так, мы сегодня это видим во всех ипостасях. Они – конченные козлы. Нулевая терпимость к допингу? Да я вообще в упор не вижу этих судителей. Не было у нее никогда допинга. Это вруны наговорили", – разразился истерикой Лайшев.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

Саму Валиеву уже назвали заменой Алине Кабаевой в окружении диктатора Владимира Путина. Фигуристка также стала посмешищем в сети после того, как прогнулась перед главарем Кремля. Также Камила нелепо оправдалась за применение допинга.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион Руслан Захаров пошел против нарративов кремлевской пропаганды о якобы заговоре против Камилы Валиевой.

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