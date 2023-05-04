Карякин, заявлявший, что РФ 'благородно воюет' в Украине, пожаловался на негатив к россиянам в Европе

Бывший чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин, который в 2016 году отказался от гражданства Украины и принял российское, пожаловался на "негативное отношение к тем, кто поддерживает РФ" в Европе. Гроссмейстер отметил, что по этой причине он не сможет принимать участие в международных турнирах.

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Об этом Карякин заявил в интервью изданию "Комсомольская правда". Уроженец Симферополя, который за поддержку войны в Украине был дисквалифицирован на полгода, раскритиковал Международную федерацию шахмат (ФИДЕ) из-за запрета российской символики.

"Они меня дисквалифицировали на полгода и теперь под их флагом выступать – это какая-то бессмыслица. Я хочу выступать под российским флагом. Да, и я добавлю, что есть неофициальные соревнования, но в неофициальные турниры в Европе на ближайшие годы, я думаю, путь для меня закрыт. Потому что в Европе, к сожалению, негативно относятся к тем, кто поддерживает свою страну. Я имею в виду – к тем, кто поддерживает Россию и даже несмотря на то, что я там играл десятки лет, я думаю, что меня не скоро туда позовут", – сказал Карякин.

Ранее генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес Сергея Карякина, заявив, что тот "заделался патриотом" России. Напомним, шахматист яро поддерживает войну в Украине и фанатеет от диктатора Владимира Путина. Карякин восхищался, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей".

Как сообщал OBOZREVATEL, китайский гроссмейстер Дин Лижэнь победил россиянина Яна Непомнящего, на которого Сергей Карякин писал донос за осуждение войны в Украине, и стал чемпионом мира по шахматам-2023.

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