newspaper
img

"Заделался патриотом": в ФИДЕ поставили на место предателя Украины Карякина за поддержку войны

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
612
Эмиль Сутовский

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес предателя Украины Сергея Карякина. Спортивный функционер обвинил бывшего чемпиона мира в быстрых шахматах в том, что тот начал строить политическую карьеру в России, чем и обусловлены его высказывания в поддержку войны.

Видео дня

Об этом сам Сутовский заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Таким образом гендиректор ФИДЕ отреагировал на слова гроссмейстера, который называл израильтянина русофобом после того, как Карякин был дисквалифицирован за поддержку преступлений режима Владимира Путина.

"Заделался патриотом": в ФИДЕ поставили на место предателя Украины Карякина за поддержку войны
"Заделался патриотом": в ФИДЕ поставили на место предателя Украины Карякина за поддержку войны

"Сергей решил строить политическую карьеру. Причем это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Можно и на русском быть русофобом – но это обвинение в мой адрес очень странно. Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране. Карякин же заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда – когда такие люди начинают говорить от имени России. Конечно, во мне нет никакой русофобии", – сказал Сутовский.

 

Ранее ярый фанат Путина Карякин восхитился, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". В июле прошлого года экс-крымчанин написал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

"Заделался патриотом": в ФИДЕ поставили на место предателя Украины Карякина за поддержку войны

Непомнящий был в числе ведущих шахматистов России, которые в марте написали официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!