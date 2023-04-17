"Заделался патриотом": в ФИДЕ поставили на место предателя Украины Карякина за поддержку войны

Генеральный директор Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Эмиль Сутовский жестко высказался в адрес предателя Украины Сергея Карякина. Спортивный функционер обвинил бывшего чемпиона мира в быстрых шахматах в том, что тот начал строить политическую карьеру в России, чем и обусловлены его высказывания в поддержку войны.

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Об этом сам Сутовский заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Таким образом гендиректор ФИДЕ отреагировал на слова гроссмейстера, который называл израильтянина русофобом после того, как Карякин был дисквалифицирован за поддержку преступлений режима Владимира Путина.

"Сергей решил строить политическую карьеру. Причем это началось еще в 2014 году, когда он начал сознательно политизировать свое отношение к происходящему. Можно и на русском быть русофобом – но это обвинение в мой адрес очень странно. Неприятие действий правительства какой-либо страны не является свидетельством ненависти к самой стране. Карякин же заделался патриотом, не зная ни русской истории, ни культуры, ни литературы. Это большая беда – когда такие люди начинают говорить от имени России. Конечно, во мне нет никакой русофобии", – сказал Сутовский.

Ранее ярый фанат Путина Карякин восхитился, как "благородно воюет Россия, не убивая мирных жителей". В июле прошлого года экс-крымчанин написал донос на своего партнера по сборной России Яна Непомнящего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня Карякин получил государственную награду страны-агрессора. Это событие в сети назвали настоящим позором и подвергли сомнению официальную причину такого решения властей.

Непомнящий был в числе ведущих шахматистов России, которые в марте написали официальное обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить войну в Украине.

В прошлом году Сергей съездил в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

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