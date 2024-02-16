Испугались бойкота: в РФ потребовали санкций к Румынии за отказ пускать чемпиона ОИ из России на ЧЕ по борьбе

Олимпийская чемпионка Светлана Журова потребовала оштрафовать организаторов континентального первенства по борьбе в Румынии за отказ пускать в страну россиянина Абдулрашида Садулаева. Депутатка Государственной думы выразила уверенность в том, что золотому медалисту ОИ из РФ специально запретили пересечь государственную границу, развернув на таможне.

Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Турине-2006 в конькобежном спорте испугалась, что другие страны последуют примеру Румынии и откажутся пускать российских спортсменов на соревнования.

"Надо понимать, что подобные ситуации могут начать иметь последовательный характер. Остальные страны могут поддержать решение Румынии и по их примеру не допускать российских спортсменов на территорию своей страны. Нужно обращаться в спортивную федерацию и, если это возможно, просить наложить штраф, так как страна, оргкомитет не обеспечили возможность участвовать в соревнованиях спортсмену, который имеет на это право. Они прикрываются нормами безопасности, но на самом деле все упирается в деньги", – сказала Журова.

Ранее на чемпионате мира по борьбе в Бухаресте Жан Беленюк добыл "бронзу" и отказался от рукопожатия с россиянином и беларусом. Аналогично поступил Александр Грушин, который стал вице-чемпионом первенства.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный борец греко-римского стиля Александр Карелин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в несправедливых санкциях, назвав их "драконовскими".

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