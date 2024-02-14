Беленюк выиграл 'бронзу' ЧЕ и отказался пожимать руку россиянину на награждении

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк отказался от совместной фотографии и рукопожатия со спортсменами из России и Беларуси на континентальном первенстве в Бухаресте. Наш соотечественник, который завоевал бронзовую награду в весовой категории до 87 килограмм, получив медаль, покинул пьедестал почета.

На это пожаловалось пропагандистское информационное агентство ТАСС. Российские так называемые журналисты отметили, что "после награждения медалями призеры поднялись на пьедестал для совместной фотографии и обмена рукопожатиями. Беленюк отправился в другую сторону".

Отмечается, что победителем чемпионата Европы стал россиянин Александр Комаров, который на турнире выступал под сербским флагом. Еще одна бронзовая награда досталась беларусу Кириллу Маскевичу. Представители РФ и РБ были допущены к первенству под нейтральным флагом.

Отметим, что украинец Александр Грушин в весовой категории до 63 килограмм стал вице-чемпионом Европы 2024 года. Ранее двукратный олимпийский чемпион по борьбе в греко-римском стиле Роман Власов пожаловался на то, что россиян не любят и к ним нет снисхождения.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарный борец греко-римского стиля Александр Карелин обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в несправедливых санкциях, назвав их "драконовскими".

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